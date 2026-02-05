iLook TV — Платные IPTV плейлисты M3U

iLook TV — это платные IPTV плейлисты в формате m3u.

Перед оплатой возьмите бесплатный IPTV плейлист у нескольких провайдеров для сравнения стабильности сигнала и качества изображения.

Что такое IPTV

IPTV (Internet Protocol TeleVision) — это технология передачи данных телевидения по протоколу Интернета (TCP/IP). Свой сегмент сети с абонентом предоставляет IPTV провайдерам возможность предоставлять потоки телеканалов, скорость передачи данных в которой выше и дешевле, а стабильность канала связи зависит от одной организации. Каналы IPTV можно смотреть на телевизорах Smart TV, ТВ приставках, мобильных устройствах и ПК.

OTT IPTV (Over The Top IPTV) — это телевидение через общественные сегменты сети Интернет. В такой вариации IPTV данные передаются через общественные сети. Частными примерами передачи контента таким образом служат известные видеохостинги YouTube, TikTok и другие, использующие свои форматы передачи данных и кастомный IPTV плеер в виде веб-страницы или приложения.

Удобным отличием IPTV от других видов передачи потоков телевещания (спутниковое, эфирное, цифровое) являются доступность интерактивных возможностей, например, архив телепередач, timeshift и EPG.

Плюсы платных IPTV плейлистов

Платные плейлисты предоставляют следующие преимущества:

Высокое качество трансляций. Специалисты настраивают передающие сервисы лучшим образом. Стабильный список источников. Провайдеры поддерживают стабильную работу всех каналов. Архив и телегид EPG. Рабочая телепрограмма для всех каналов, доступ архивам за 3 или 7 дней. Техподдержка. Не нужно искать инструкции по установке или решению проблем, обратитесь с вопросом к техподдержке.

Как получить IPTV плейлист бесплатно

Бесплатные пробный период на платные IPTV плейлисты предоставляют следующие провайдеры:

IPTV Провайдер Цена / позапросная Бесплатный тест Архив Мультирум TV Team от 0.5$ в месяц (тематические) 3 дня 7 дней 2 устройства Cbilling от 3$ в месяц / есть 1 день 7 дней 1 устройство Tvizi от 0,95$ в месяц / есть 1 день 1 день 2 устройства CRDTV от 3$ в месяц 2 дня 3 дня 3 устройства Sharavoz TV 3$ в месяц 1 день 3 дня 2 устройства

Как смотреть IPTV каналы

Для просмотра IPTV скачайте и установите на свое устройство один из плееров:

Лучшие платные IPTV плейлисты

TV Team

Подписка на российские каналы за $1.90, пробный период 3 дня, мультирум на 2 устройства.

TV Team — это очень надёжный IPTV провайдер, работающий с 2016 года с подписками от 0.5$ (пакет Start) и заканчиваются 4.9$ (пакет VIP). Есть архив передач до 7 дней, собственный Stalker-портал и позапросная тарификация за ~0.07$ в час.

Поддерживают готовые плейлисты для разных плееров и устройств: DUNE, Enigma2, Openbox и другие. Техподдержка отвечает на почту быстро и помогает быстро настроить подключение.

10% скидки при оплате за год.

Cbilling

Cbilling — это старейший сервис, предоставляющий услуги кардшаринга и IPTV. Cbilling работает с 2005 года и многим известен, как Gomel Sat. В топовом тарифе 833 канала; есть телегид, архив, таймшифт и медиатека с 3500+ фильмами в HD и 4K. В стоимость включено 1 устройство, дополнительно можно докупить до 2 штук. Есть позапросная тарификация:

Время SD HD С 00:00 до 18:00 от 0.03 $/час от 0.05 $/час С 18:00 до 24:00 от 0.05 $/час от 0.08 $/час

Первые 24 часа после регистрации — бесплатный тест. Действует постоянная акция при пополнении баланса.

Tvizi

Tvizi — стоимость подписки от 0.95$ в месяц, бесплатный тест на 1 день, мультирум на 2 устройства.

CRDTV

CRDTV — это известный кардшаринговый сервис с 3 пакетами за 3/5/6$ в месяц. В максимальной подписке 614 SD каналов, 566 HD и 19 4K. Архив на 3 дня на топовые каналы, мультирум на 3 устройства и несколько серверов в РФ и Европе для наилучшей скорости. Также пользователь может заморозить пакет на неограниченный период. При оплате на 3 месяца+ действуют скидки; доступен тест на 2 дня.

Sharavoz

Sharavoz — это наиболее сбалансированный сервис кардшаринга и платного IPTV в СНГ. Работает универсальный IPTV-пакет — 1823 канала за 3$ в месяц с архивом на 3 дня для популярных источников. Множество кардшаринговых тарифов от 1 до 6$ за 30 дней.

Stalker/Ministra портала нет

В IPTV-пакете доступен редактор для создания индивидуального плейлиста с возможностью выбора избранных каналов.

При регистрации по нашей ссылке предоставляется бесплатный тест на 24 часа (активируется автоматически с момента регистрации) и бонус +15% на первое пополнение счёта.

Также действует постоянная система скидок: за пополнение от 50$ = +10%, за оплату тарифа на 3 месяца — 5% скидки, на 6 месяцев — 10%, а на 12 — 15%.