iLook TV — Платные IPTV плейлисты M3U

iLook TV — это платные IPTV плейлисты в формате m3u.
Перед оплатой возьмите бесплатный IPTV плейлист у нескольких провайдеров для сравнения стабильности сигнала и качества изображения.
Что такое IPTV
IPTV (Internet Protocol TeleVision) — это технология передачи данных телевидения по протоколу Интернета (TCP/IP). Свой сегмент сети с абонентом предоставляет IPTV провайдерам возможность предоставлять потоки телеканалов, скорость передачи данных в которой выше и дешевле, а стабильность канала связи зависит от одной организации. Каналы IPTV можно смотреть на телевизорах Smart TV, ТВ приставках, мобильных устройствах и ПК.
OTT IPTV (Over The Top IPTV) — это телевидение через общественные сегменты сети Интернет. В такой вариации IPTV данные передаются через общественные сети. Частными примерами передачи контента таким образом служат известные видеохостинги YouTube, TikTok и другие, использующие свои форматы передачи данных и кастомный IPTV плеер в виде веб-страницы или приложения.
Удобным отличием IPTV от других видов передачи потоков телевещания (спутниковое, эфирное, цифровое) являются доступность интерактивных возможностей, например, архив телепередач, timeshift и EPG.
Плюсы платных IPTV плейлистов
Платные плейлисты предоставляют следующие преимущества:
- Высокое качество трансляций. Специалисты настраивают передающие сервисы лучшим образом.
- Стабильный список источников. Провайдеры поддерживают стабильную работу всех каналов.
- Архив и телегид EPG. Рабочая телепрограмма для всех каналов, доступ архивам за 3 или 7 дней.
- Техподдержка. Не нужно искать инструкции по установке или решению проблем, обратитесь с вопросом к техподдержке.
Как получить IPTV плейлист бесплатно
Бесплатные пробный период на платные IPTV плейлисты предоставляют следующие провайдеры:
|IPTV Провайдер
|Цена / позапросная
|Бесплатный тест
|Архив
|Мультирум
|TV Team
|от 0.5$ в месяц (тематические)
|3 дня
|7 дней
|2 устройства
|Cbilling
|от 3$ в месяц / есть
|1 день
|7 дней
|1 устройство
|Tvizi
|от 0,95$ в месяц / есть
|1 день
|1 день
|2 устройства
|CRDTV
|от 3$ в месяц
|2 дня
|3 дня
|3 устройства
|Sharavoz TV
|3$ в месяц
|1 день
|3 дня
|2 устройства
Как смотреть IPTV каналы
Для просмотра IPTV скачайте и установите на свое устройство один из плееров:
Лучшие платные IPTV плейлисты
TV Team
Подписка на российские каналы за $1.90, пробный период 3 дня, мультирум на 2 устройства.
TV Team — это очень надёжный IPTV провайдер, работающий с 2016 года с подписками от 0.5$ (пакет Start) и заканчиваются 4.9$ (пакет VIP). Есть архив передач до 7 дней, собственный Stalker-портал и позапросная тарификация за ~0.07$ в час.
Поддерживают готовые плейлисты для разных плееров и устройств: DUNE, Enigma2, Openbox и другие. Техподдержка отвечает на почту быстро и помогает быстро настроить подключение.
10% скидки при оплате за год.
Cbilling
Cbilling — это старейший сервис, предоставляющий услуги кардшаринга и IPTV. Cbilling работает с 2005 года и многим известен, как Gomel Sat. В топовом тарифе 833 канала; есть телегид, архив, таймшифт и медиатека с 3500+ фильмами в HD и 4K. В стоимость включено 1 устройство, дополнительно можно докупить до 2 штук. Есть позапросная тарификация:
|Время
|SD
|HD
|С 00:00 до 18:00
|от 0.03 $/час
|от 0.05 $/час
|С 18:00 до 24:00
|от 0.05 $/час
|от 0.08 $/час
Первые 24 часа после регистрации — бесплатный тест. Действует постоянная акция при пополнении баланса.
Tvizi
Tvizi — стоимость подписки от 0.95$ в месяц, бесплатный тест на 1 день, мультирум на 2 устройства.
CRDTV
CRDTV — это известный кардшаринговый сервис с 3 пакетами за 3/5/6$ в месяц. В максимальной подписке 614 SD каналов, 566 HD и 19 4K. Архив на 3 дня на топовые каналы, мультирум на 3 устройства и несколько серверов в РФ и Европе для наилучшей скорости. Также пользователь может заморозить пакет на неограниченный период. При оплате на 3 месяца+ действуют скидки; доступен тест на 2 дня.
Sharavoz
Sharavoz — это наиболее сбалансированный сервис кардшаринга и платного IPTV в СНГ. Работает универсальный IPTV-пакет — 1823 канала за 3$ в месяц с архивом на 3 дня для популярных источников. Множество кардшаринговых тарифов от 1 до 6$ за 30 дней.
Stalker/Ministra портала нет
В IPTV-пакете доступен редактор для создания индивидуального плейлиста с возможностью выбора избранных каналов.
При регистрации по нашей ссылке предоставляется бесплатный тест на 24 часа (активируется автоматически с момента регистрации) и бонус +15% на первое пополнение счёта.
Также действует постоянная система скидок: за пополнение от 50$ = +10%, за оплату тарифа на 3 месяца — 5% скидки, на 6 месяцев — 10%, а на 12 — 15%.
