iLook TV — Купить подписку IPTV за 1 доллар в месяц

iLook TV — это обновляемый рейтинг подписок на IPTV плейлисты (.m3u и тд) за 1 доллар и менее.

Возьмите бесплатный тест у нескольких IPTV провайдеров для сравнения стабильности сигнала и качества изображения.

Что такое IPTV

IPTV (Internet Protocol TeleVision) — это технология передачи данных телевидения по протоколу Интернета (TCP/IP). Свой сегмент сети с абонентом предоставляет IPTV провайдерам возможность предоставлять потоки телеканалов, скорость передачи данных в которой выше и дешевле, а стабильность канала связи зависит от одной организации. Каналы IPTV можно смотреть на телевизорах Smart TV, ТВ приставках, мобильных устройствах и ПК.

OTT IPTV (Over The Top IPTV) — это телевидение через общественные сегменты сети Интернет. В такой вариации IPTV данные передаются через общественные сети. Частными примерами передачи контента таким образом служат известные видеохостинги YouTube, TikTok и другие, использующие свои форматы передачи данных и кастомный IPTV плеер в виде веб-страницы или приложения.

Удобным отличием IPTV от других видов передачи потоков телевещания (спутниковое, эфирное, цифровое) являются доступность интерактивных возможностей, например, архив телепередач, timeshift и EPG.

IPTV за 1 доллар в месяц

Стабильные IPTV плейлисты с бесплатным пробным периодом и скидками:

TV Team

Подписка на российские каналы за $0.90, пробный период 3 дня, мультирум на 2 устройства.

TV Team — это очень надёжный IPTV провайдер, работающий с 2016 года с подписками от 0.5$ (пакет Start) и заканчиваются 4.9$ (пакет VIP). Есть архив передач до 7 дней, собственный Stalker-портал и позапросная тарификация за ~0.07$ в час.

Поддерживают готовые плейлисты для разных плееров и устройств: DUNE, Enigma2, Openbox и другие. Техподдержка отвечает на почту быстро и помогает быстро настроить подключение.

10% скидки при оплате за год.

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IPTV Online

Подписка на спортивные каналы от 0.99$ в месяц, пробный период 1 день, мультирум на 2 устройства.

IPTV Online — это сервис со спортивным пакетом за $0.99 в месяц. Стабильный и проверенный (работает с 2017 года) сервис. Есть 4 тарифа: базовый с основными каналами за 2.49$ в месяц, взрослый с 18+ трансляциями за 0.99$, спортивный тоже за 0.99$ и максимальный тариф VIP ALL за 3.49$.

Есть собственные EPG, архив на 1 сутки, мультирум на 2 устройства и сервера в странах СНГ и Европы.

По запросу в личном кабинете активируется бесплатный тест на 1 день. Также действуют постоянные скидки при пополнении счёта.

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Tvizi

Tvizi — стоимость подписки от 0.95$ в месяц, бесплатный тест на 1 день, мультирум на 2 устройства.

IPTV за 3 доллара в месяц

Чуть дороже подписки на IPTV у Sharavoz и CRDTV:

Sharavoz

Sharavoz — стоимость подписки 3$ в месяц, бесплатный тест на 1 день, мультирум на 2 устройства.

CRDTV

CRDTV — стоимость подписки от 3$ в месяц, бесплатный тест на 2 дня, мультирум на 2 устройства.

IPTV плееры

Для просмотра IPTV скачайте и установите на свое устройство один из плееров: